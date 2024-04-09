Про це повідомляє Суспільне.
Підозрюваного у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера 8 квітня доставили до суду. 7 квітня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.
Адвокат підозрюваного Олександр Панченко попросив оголосити перерву для ознайомлення з документами. Друге засідання буде проходити в закритому режимі.
Нагадаємо, що 7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. За словами свідків, той упав на скло та від травм загинув не приходячи до тями.
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