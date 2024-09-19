Про це пише Суспільне.

Повідомляється, що під час засідання прокурори клопотали про продовження запобіжного заходу для Тищенка на два місяці, включаючи заборону залишати місце проживання, а також вимогу носити електронний браслет і виконувати всі встановлені обов’язки.

Адвокати Тищенка просили суд змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт з 12 ночі до 7 ранку або відпустити нардепа під особисте зобов’язання. Сам Тищенко також клопотав про звільнення під особисте зобов’язання.

“Народному депутату України, підозрюваному у незаконному позбавленні волі людини, продовжено запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю до 16 листопада 2024 року”, зазначили у Офісі генпрокурора.

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