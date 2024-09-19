Сьогодні, 19 вересня, Печерський районний суд Києва продовжив народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з обов'язковим носінням електронного браслета ще на два місяці.

Про це пише Суспільне.

Повідомляється, що під час засідання прокурори клопотали про продовження запобіжного заходу для Тищенка на два місяці, включаючи заборону залишати місце проживання, а також вимогу носити електронний браслет і виконувати всі встановлені обов’язки.

Адвокати Тищенка просили суд змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт з 12 ночі до 7 ранку або відпустити нардепа під особисте зобов’язання. Сам Тищенко також клопотав про звільнення під особисте зобов’язання.

“Народному депутату України, підозрюваному у незаконному позбавленні волі людини, продовжено запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю до 16 листопада 2024 року”, — зазначили у Офісі генпрокурора.