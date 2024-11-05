Організація Центр протидії корупції та її керівник Віталій Шабунін повинні протягом 10 днів публічно відмовитися від поширеної ними інформації.

Про повідомив Гізо Углава у своєму Facebook.

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення на користь колишнього першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, задовольнивши його вимоги до Центру протидії корупції (ЦПК) та його керівника Віталія Шабуніна.

Суд зобов’язав Шабуніна та ЦПК публічно спростувати заяви, які, за словами Углави, безпідставно звинувачували його у “зливі” інформації фігурантам справ. Углава стверджує, що суд підтвердив відсутність доказів на його адресу з боку ЦПК.

“ЦПК та Віталій Шабунін не надали жодних доказів своїй позиції та звинувачень на мою адресу, показавши таким чином, що їх просто немає”, – заявив Углава.

Згідно з рішенням, яке було ухвалене 4 листопада, ЦПК та Шабунін мають упродовж 10 днів публічно відмовитися від поширеної ними інформації. Углава додав, що ця справа для нього є важливим кроком у відновленні репутації.

Зі свого боку Віталій Шабунін зазначив, що йому та ЦПК не було надано копії рішення суду, і вони змушені були дізнаватися про рішення через ЗМІ.

Він висловив обурення тим, що суддя Сергій Вовк розглядав справу без проведення засідань, аргументуючи це «малозначністю» справи.

“На інше рішення від судді Вовка ми і не очікували”, – заявив Шабунін.

Він нагадав, що Вовк ухвалював низку суперечливих рішень, зокрема на користь Олександра Портнова та інших, які ставали об’єктом журналістських розслідувань.

ЦПК планує подати апеляцію на це рішення, зазначаючи, що йдеться не лише про саму справу Углави, а й про подальшу долю позовів щодо судді Вовка, яку розглядатиме Вища рада правосуддя вже 6 листопада.