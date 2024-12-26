Актор Педро Паскаль проводить різдвяні канікули, читаючи роман польської письменниці Ольги Токарчук «Веди свій плуг понад кістками мертвих». Книга, яка побачила світ у 2009 році, стала одним із найпопулярніших творів лауреатки Нобелівської премії з літератури.

Про це повідомляє Don’t Take Fake.

Роман розповідає історію 60-річної Яніни Душейко, яка живе в невеликому прикордонному селі Польщі. У 2011 році цей твір вийшов українською мовою завдяки перекладу Божени Антоняк, опублікованому львівським видавництвом «Урбіно».

“У січні 2025 року Дуа Ліпа обговорюватиме цю книгу у своєму книжковому клубі. Співачка також розглядає можливість записати інтерв’ю з Ольгою Токарчук”, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що й Дуа Ліпа зараз читає цей роман. Вона активно ділиться своїми читацькими враженнями з шанувальниками, залучаючи їх до обговорення літературних творів.