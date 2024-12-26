Про це повідомляє Don’t Take Fake.
Роман розповідає історію 60-річної Яніни Душейко, яка живе в невеликому прикордонному селі Польщі. У 2011 році цей твір вийшов українською мовою завдяки перекладу Божени Антоняк, опублікованому львівським видавництвом «Урбіно».
“У січні 2025 року Дуа Ліпа обговорюватиме цю книгу у своєму книжковому клубі. Співачка також розглядає можливість записати інтерв’ю з Ольгою Токарчук”, – йдеться у повідомленні.
Відомо, що й Дуа Ліпа зараз читає цей роман. Вона активно ділиться своїми читацькими враженнями з шанувальниками, залучаючи їх до обговорення літературних творів.
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