Педро Санчес планує балотуватися у 2027 році попри корупційні скандали

За даними повідомлення Reuters

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про своє бажання балотуватися на новий термін у 2027 році, незважаючи на триваючі розслідування корупційних справ, пов’язаних з його урядом. Цю інформацію підтвердило агентство Reuters.

Під час прес-конференції Санчес зазначив:

“Так, я рішуче налаштований балотуватися на наступних загальних виборах 2027 року.”

Це стало відповіддю на запитання про рівень підтримки його уряду серед населення.

Згідно з даними Reuters, 12 червня прем’єр-міністр заявив, що не має наміру оголошувати дострокові вибори до завершення свого терміну, незважаючи на численні скандали, які торкнулися його політичної партії.

20 червня стало відомо, що іспанська поліція розпочала розслідування у справі про корупцію, в якій фігурують високопосадовець Соціалістичної робітничої партії (PSOE) Сантос Сердан та колишній міністр транспорту Хосе Луїс Абалос. Прем’єр-міністр Санчес є членом цієї партії.

Незважаючи на ці виклики, Санчес залишається впевненим у своїй політичній кар’єрі та готовий боротися за довіру виборців на майбутніх виборах.