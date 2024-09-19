Ізраїль створив фіктивну компанію, що видавала себе за угорську, аби продати тисячі пейджерів ліванському угрупованню «Хезболла», які згодом вибухнули, спричинивши численні жертви та поранення.

Про це пише New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці.

За їхніми даними, Ізраїль розробив план зі створення підставної компанії задовго до того, як лідер «Хезболли» Хасан Насралла рекомендував членам угруповання відмовитися від мобільних телефонів на користь пейджерів.

Під виглядом угорської компанії BAC Consulting, яка діяла від імені тайванської фірми Gold Apollo, ізраїльська розвідка отримала контракт на виробництво пейджерів для «Хезболли». Для приховування своєї участі було також створено ще дві фіктивні компанії. Однак, окрім реальних замовників, головною ціллю залишалося ліванське угруповання — пейджери, які їм поставили, містили вибухові пристрої з PETN.

Перші поставки до Лівану почалися влітку 2022 року, але значно активізувалися після заяви Насралли про відмову від мобільних телефонів.

17 вересня по всьому Лівану, а також в окремих районах Сирії, майже одночасно вибухнули сотні пейджерів. Загинули 12 людей, включаючи членів «Хезболли», понад 2700 осіб зазнали поранень.