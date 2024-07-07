Російські загарбники продовжують знищувати українські міста і найбільше дістається тим, які знаходяться у зоні активних бойових дій. Зокрема, всіма можливими типами озброєння окупанти знищили місто Часів Яр Донецької області.

Про це написали військові 24 окремої механізованої бригади ім. короля Данила й опублікували відповідні фото.

“Часів Яр. Пекло на землі. Росіяни продовжують знищувати місто всіма можливими типами озброєння. Мікрорайон «Канал» біля каналу Сіверський Донець — Донбас перетворився на груду попелу — такий вигляд він має наразі. Такий пейзаж, який колись був за межами нашої уяви, за два роки війни вже став звичним. Від нашої згуртованості сьогодні залежить те, як виглядатимуть наші міста завтра”, — йдеться у дописі.

Військові 24 ОМБр імені короля Данила наголосили, що продовжують оборону міста від значно переважаючих сил противника у надважких умовах й закликали підтримувати та допомагати воїнам.

Нагадаємо, в ОСУВ “Хортиця” назвали кількість росіян, які загинули під час штурмів Часового Яру. Йдеться про втрати у кількості до 5 тисяч бійців.