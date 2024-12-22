При зверненні за призначенням житлової субсидії заявник має зазначити, що один з членів домогосподарства на час подання заяви перебуває за кордоном понад 60 днів.

Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Миколаївській області.

У ПФУ пояснили, що через війну, яку розпочала РФ, багато українців виїхали за кордон. При зверненні за призначенням житлової субсидії заявник має зазначити, що один з членів домогосподарства на час подання заяви перебуває за кордоном понад 60 днів.

«Така особа для обрахунку субсидії до складу домогосподарства не включається. Тож соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування на неї не розраховуються і доходи під час призначення житлової субсидії не враховуються», – йдеться у повідомленні.

У ПФУ додали, що якщо особи, які звернулися за призначенням субсидії, та не повідомили орган Фонду про перебування будь-кого з членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів, а субсидію обчислено з урахуванням цієї людини (і норми та нормативи розраховано, і доходи враховано), то виплата субсидії припиняється, а надміру виплачені кошти повертаються одержувачем.

Також одержувач субсидії має повідомляти про виїзд члена домогосподарства за кордон.

«Одержувач житлової субсидії протягом 30 днів має повідомити Пенсійний фонд України про факт, який вливає на призначення житлової субсидії, у тому числі про перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства сукупно понад 60 днів у періоді, на який призначено субсидію», – йдеться у повідомленні.

Якщо одержувач субсидії вчасно не сповістить ПФУ про перебування члена домогосподарства за кордоном, виплата житлової субсидії припиняється.