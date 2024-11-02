На вебсайті президента України зареєстрували петицію з проханням не виплачувати українцям по 1000 гривень, які нещодавно анонсував Володимир Зеленський.

У тексті петиції, яку створила Лідія Праслова – пенсіонерка з трудовим стажем понад 30 років, йдеться про необхідність скерувати кошти на обороноздатність країни й відмовитися від виплат всім українцям у розмірі одна тисяча гривень.

“Ви виступили з ініціативою виплатити всім громадянам України допомогу у 1000 гривень. Навіть з урахуванням моєї жебрацької пенсії (авторка стверджує, що її пенсія з урахування надбавок за віком становить 3 395 грн, – ред.), я вважаю, що дані гроші потрібно пустити на обороноздатність України”, – йдеться у петиції.

Праслова наголосила, що тисяча гривень кожному окремо не допоможе нікому, але загальна сума коштів, витрачена на озброєння – захистить Україну. За підрахунками жінки, на ці кошти можна виготовити, зокрема, від 500 до 1000 ракет-дронів “Паляниця”, яких потребує наша країна у боротьбі з агресором.

“Прошу Вас скасувати рішення про виплату цих грошей, поки йде повномасштабна війна і направити їх на виробництво необхідної для перемоги України зброї”, – підсумувала пенсіонерка.