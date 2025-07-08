Пентагон починає нові поставки зброї Україні за вказівкою Трампа

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Міноборони США

Після обіцянки президента США Дональда Трампа про нові поставки зброї для України, Пентагон офіційно оголосив про початок відправлення озброєння. Цю інформацію було оприлюднено на сайті Міністерства оборони США.

“За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони відправляє Україні додаткові оборонні озброєння, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над досягненням міцного миру.” – прессекретар Пентагону Шон Парнелл

Шон Парнелл не надав деталей щодо конкретних видів озброєння, але підкреслив, що триває ревізія військової допомоги США на глобальному рівні.

“Наша система оцінки військових поставок президентом США по всьому світу залишається чинною та є невід’ємною частиною наших оборонних пріоритетів “Америка понад усе”. – заявили у Пентагоні

Ця ревізія раніше пояснювала тимчасове призупинення військової допомоги Україні. 7 липня Трамп підтвердив, що США надішлють Україні більше зброї для захисту від російських атак.

Президент США зазначив, що Україна зазнає “дуже сильного удару” від Росії і повинна мати можливість захищатися, акцентуючи на тому, що йдеться переважно про оборонну зброю.

Раніше Трамп також повідомляв, що під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорював можливість передачі зенітно-ракетних комплексів Patriot.

5 липня Зеленський заявив, що Трамп “готовий допомагати” Україні із системами протиповітряної оборони.

4 липня президенти провели телефонну розмову, яка відбулася на фоні незадоволення Трампа діями Путіна та тимчасової зупинки поставок зброї Україні з боку США.

2 липня стало відомо, що США призупинили постачання ракет і боєприпасів до систем ППО через зменшення запасів на складах.

В українському Міністерстві оборони повідомили, що офіційних повідомлень про зупинення або перегляд графіків постачання оборонної допомоги від США не надходило. Вони зазначили, що наразі перевіряють усі деталі, спираючись на фактичні дані.