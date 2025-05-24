Пентагон спростував інформацію про виведення військ із Південної Кореї

Про це пише The Hill

Пентагон у п’ятницю спростував інформацію, що з’явилася в The Wall Street Journal, про можливе виведення тисяч американських військових з Південної Кореї. Представник Пентагону назвав ці дані “неправдивими”.

Згідно з повідомленням WSJ, Пентагон нібито розглядає варіант передислокації близько 4 500 військових з Південної Кореї на інші бази в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема на острів Гуам. Це нібито є частиною неформального перегляду політики США щодо Північної Кореї.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл підкреслив, що “повідомлення про скорочення чисельності військ у Республіці Корея – це неправда”. Він також зазначив, що США залишаються відданими своїм союзникам у Південній Кореї, а їхній союз є непорушним.

Міністерство оборони Південної Кореї також підтвердило, що жодних офіційних переговорів про виведення американських військ не проводилося.

На даний момент в Південній Кореї розміщено близько 28 500 американських військових, які разом із силами в Японії та на Філіппінах забезпечують стримування загроз з боку Північної Кореї та агресивних дій Китаю.

Минулого року Сеул і Вашингтон уклали п’ятирічний план спільного фінансування оборони, проте Трамп неодноразово висловлював невдоволення витратами, наполягаючи на тому, що Південна Корея повинна платити більше за утримання американських військ. Він також зазначив, що ці витрати можуть стати предметом торгу в рамках нових торговельних угод.

Трамп підкреслив, що США фінансують військову присутність в Європі, не отримуючи суттєвої компенсації, і те ж саме стосується Південної Кореї.

Під час свого першого терміну Трамп вимагав від Сеула збільшити фінансовий внесок у розміщення американських сил у чотири рази.

Тим часом можливість виведення військ викликає занепокоєння серед союзників США в Індо-Тихоокеанському регіоні. Генерал армії Ксав’є Бранссон, командувач військ США в Південній Кореї, попередив у Сенаті, що скорочення контингенту буде “проблематичним”.

Він зазначив, що ці сили є ключовим елементом протиракетної оборони в регіоні, допомагаючи Індо-Тихоокеанському командуванню виявляти та стримувати загрози з півночі та інших напрямків. Скорочення контингенту ускладнить виконання цих завдань.