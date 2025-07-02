Важливі події 2 липня: США призупинили постачання боєприпасів Україні, Ізраїль погодився на припинення вогню

Про це видання Politico

Сьогодні, 2 липня, у світі відбуваються важливі події: Пентагон призупинив постачання частини боєприпасів для України, Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Газі, а українські сили завдали удару по нафтопереробному заводу в Саратовській області Росії. Також Іран готується до можливого замінування Ормузької протоки.

Прессекретар Білого дому Анна Келлі підтвердила, що США тимчасово зупинили постачання деяких ракет ППО та високоточних боєприпасів до України через занепокоєння щодо вичерпання запасів. Зокрема, затримано постачання ракет для систем Patriot, артилерійських снарядів Hellfire, а також ракет, що запускаються з винищувачів F-16 і безпілотників.

Це рішення ухвалив Елбрідж Колбі, керівник політичного відділу Пентагону, після аналізу запасів боєприпасів. За інформацією джерел, кількість артилерійських снарядів, ракет ППО та високоточних боєприпасів зменшилася. Хоча рішення про призупинення допомоги було прийняте на початку червня, воно набирає чинності зараз через інтенсивні атаки російських ракет і безпілотників на українські міста.

Згідно з NBC News, Міністр оборони США Піт Хегсет видав наказ про відтермінування постачання після отримання службової записки про перегляд американських арсеналів боєприпасів. Постачання можуть бути затримані до завершення оцінки.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль погодився на “необхідні умови” для 60-денного припинення вогню в Газі. Він зазначив, що зустріч із ізраїльськими представниками була “довгою та продуктивною”.

“Ізраїль погодився на необхідні умови для завершення 60-денного припинення вогню в Газі, протягом якого ми працюватимемо з усіма сторонами, щоб припинити війну.” – Дональд Трамп

Трамп також підкреслив важливу роль Катару та Єгипту у встановленні миру та висловив сподівання, що ХАМАС погодиться на угоду.

Згідно з повідомленнями Reuters, 7 липня в Білому домі відбудеться зустріч Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, на якій обговорять питання, пов’язані з Іраном, Газою, Сирією та іншими регіональними проблемами.

Головне управління розвідки та Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу “Саратоворгсинтез” у Саратовській області Росії, який використовується для постачання пального російським військовим.

“Потужності цього НПЗ використовуються окупантами для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів рф, що задіяні у збройній агресії проти України.” – Генштаб ЗСУ

Удар по заводу підтверджено, технологічні установки зазнали пошкоджень, результати уточнюються.

Американська розвідка повідомила, що у червні іранські військові завантажували морські міни на судна в Перській затоці, що викликало занепокоєння США щодо можливого блокування Ормузької протоки після ударів Ізраїлю по об’єктах Ірану.

За даними Reuters, уряд США не виключає, що завантаження мін могло бути демонстративним кроком для тиску на Вашингтон, а не реальним наміром закрити протоку.

“Завдяки блискучому виконанню президентом операції “Опівночний молот“, успішній кампанії проти хуситів та кампанії максимального тиску, Ормузька протока залишається відкритою, свободу судноплавства відновлено, а Іран значно ослаблений.” – Посадовець Білого дому

Іран має понад 5000 морських мін, які можуть бути швидко розгорнуті, що робить Ормузьку протоку стратегічно важливим об’єктом для регіональної безпеки. Ця протока є єдиним морським шляхом, що з’єднує Перську затоку з відкритим океаном, через який експортується більшість нафти з регіону.

22 червня, після ударів США по ядерних об’єктах Ірану, парламент країни схвалив рішення про можливе закриття Ормузької протоки, однак остаточне рішення належить Вищій раді національної безпеки Ірану.