Пентагон призупинив постачання озброєння Україні: реакція та наслідки

Факт зупинки поставок частини озброєння для України Пентагон підтвердив виданню Politico

Прессекретарка Білого дому Анна Келі висловилася щодо рішення Пентагону призупинити постачання певних видів озброєння Україні, зазначивши:

“Ставимо інтереси Америки на перше місце.” – Анна Келі

. Це стосується ракет для систем ППО Patriot, високоточних артилерійських снарядів Hellfire, а також ракет, які запускаються з винищувачів F-16 і безпілотників.

В українському Міністерстві оборони повідомили, що офіційних повідомлень про зупинку постачання не надходило. Водночас, українські аналітики намагаються з’ясувати, як це рішення вплине на обороноздатність країни.

Пентагон підтвердив інформацію про призупинення частини постачань, зокрема, виданню Politico. Причиною цього кроку стало занепокоєння, що запаси зброї в США стали недостатніми для задоволення власних потреб. За даними видання, рішення було ухвалене ще на початку червня, але реалізоване лише зараз, оскільки Україна стикається з масштабними ракетними обстрілами та атаками безпілотників.

Ситуація ускладнюється також через постачання зброї Ізраїлю в контексті протистояння з Іраном. Європейські посадовці висловлювали занепокоєння, що частина засобів ППО, призначених Україні, може бути перекинута на Близький Схід.

Остаточне рішення щодо долі призначеної Україні зброї буде ухвалене після завершення перевірки запасів на складах.

Яке озброєння потрапило під заборону

Згідно з інформацією американських ЗМІ, зокрема NBC News, у списку затриманих поставок – десятки ракет для систем Patriot, тисячі 155-міліметрових фугасних снарядів для гаубиць, понад 100 ракет Hellfire та більше 250 високоточних боєприпасів GMLRS, які використовуються системами HIMARS для ураження цілей у тилу ворога.

Також призупинено постачання десятків ракет класу “повітря-повітря” AIM, призначених для винищувачів F-16, які використовуються для знищення безпілотників “шахед”. Financial Times також згадує про затримку постачання протитанкових систем, таких як гранатомети AT4, та десятків переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger.

Реакція України та можливі наслідки

Для Києва це рішення стало несподіванкою. Представники центральної влади повідомили, що наразі з’ясовують деталі американського кроку. Міністерство оборони України зазначило:

“Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні.” – Міністерство оборони України

.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що веде консультації з Вашингтоном щодо відновлення постачань і шукає взаємовигідні рішення. Подібне формулювання використав у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Народний депутат Федір Веніславський висловив сумніви щодо офіційної версії про нестачу зброї на складах. Він підкреслив, що ракети AIM у США є у достатній кількості, а також висловив незрозумілість щодо обмеження поставок 155-міліметрових фугасних снарядів, адже в країні відкрили нові заводи для їх виробництва.

Військовий експерт Віктор Кевлюк вважає, що з часом європейські та азійські партнери можуть компенсувати цей дефіцит, але наразі обороняти країну буде складніше. За оцінками Defense Express, найбільше відчутним для України є брак ракет для систем Patriot, тоді як залежність від постачань ракет для комплексів ближньої дії менша.

Аналітик Микола Бєлєсков припускає, що Україна може отримати цю зброю, але вже за гроші. Він зазначив:

“Буде показово, якщо через певний час Дональд Трамп таки запропонує Європі купити [це озброєння] Україні. [… Це] дуже в стилі бізнесмена-ділка.” – Микола Бєлєсков

.

Реакція в США

Часткова зупинка постачань викликала дискусії серед американських політиків як у Демократичній, так і в Республіканській партіях. Конгресмен-республіканець Майкл Маккол з Техасу назвав паузу невчасною, оскільки вона послаблює тиск на президента Путіна і позбавляє Дональда Трампа одного з важелів впливу на російського лідера.

Інший республіканець, Браян Фіцпатрік, опублікував офіційного листа до Трампа, в якому аргументує, чому припинення постачання ракет-перехоплювачів до Patriot є помилкою, і закликав Білий дім та Пентагон провести екстрений брифінг із поясненнями.

Станом на вечір 1 липня 2025 року Дональд Трамп не коментував це рішення.