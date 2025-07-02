Про це пише видання Politico з посиланням на джерела.

Пентагон оголосив про призупинення постачання деяких видів боєприпасів, зокрема ракет для системи ППО та високоточних артилерійських снарядів, до України. Це рішення викликане занепокоєнням щодо зменшення запасів американської зброї. Інформацію про це оприлюднили джерела, близькі до ситуації.

Серед затриманих поставок – ракети для системи Patriot, снаряди Hellfire та інші ракети, які можуть бути запущені з винищувачів F-16 і безпілотників.

Керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі ухвалив це рішення після аналізу запасів боєприпасів. За словами джерел, було виявлено зменшення кількості артилерійських снарядів, ракет ППО та високоточних боєприпасів.

“Сила Збройних сил Сполучених Штатів залишається безперечною – просто запитайте Іран.” – Анна Келлі, заступниця прессекретаря Білого дому

Після публікації цієї інформації Анна Келлі пояснила, що рішення було ухвалене з метою “поставити інтереси Америки на перше місце” після огляду військової підтримки, яку США надають іншим країнам.

Джерела повідомили, що початкове рішення про призупинення частини допомоги було ухвалене на початку червня, але набирає чинності лише зараз, у зв’язку з інтенсивними атаками російських ракет і безпілотників на українські міста.

Нагадаємо, що в березні США також тимчасово зупинили постачання зброї та розвідувальних даних Україні. Тоді президент Дональд Трамп заявив, що це рішення було ухвалене з метою врегулювання конфлікту з Росією. Він зазначив, що Сполучені Штати витрачають на допомогу Україні 350 мільярдів доларів, тоді як Європа – 100 мільярдів.

11 березня Україна та США провели зустріч у Саудівській Аравії, де домовилися про відновлення військової допомоги та обміну розвідувальними даними. Україна погодилася на пропозицію США щодо запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови виконання Росією відповідних умов.