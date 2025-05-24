Нові обмеження для журналістів у Пентагоні: захист секретної інформації

Як повідомляє медіа Reuters

23 травня 2025 року міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про нові правила, які обмежують доступ журналістів до більшої частини будівлі Пентагону. Це рішення стало частиною серії заходів, запроваджених адміністрацією Трампа, які стосуються роботи преси.

Згідно з новими вимогами, акредитовані журналісти не зможуть потрапити до більшості приміщень Міністерства оборони в Арлінгтоні, штат Вірджинія, без офіційного супроводу та дозволу. Ці зміни набирають чинності негайно.

Гегсет обґрунтував своє рішення необхідністю захисту «секретної розвідувальної інформації та чутливих даних». У його заяві зазначено, що, хоча Міністерство оборони прагне до прозорості, воно також зобов’язане захищати конфіденційну інформацію, розголошення якої може загрожувати життю американських військовослужбовців.

Міністр підкреслив, що забезпечення безпеки секретної інформації та оперативна безпека залишаються пріоритетом для Міністерства.

Асоціація преси Пентагону відреагувала на нові правила, назвавши їх «прямим нападом на свободу преси». В їхній заяві йдеться, що доступ журналістів до незахищених приміщень Пентагону був можливий протягом десятиліть, незалежно від політичної ситуації, і не викликав занепокоєння з боку керівництва Міністерства оборони.

Пентагон не надав коментарів на запит асоціації щодо нових обмежень.

Ці заходи є частиною тривалої напруги між новим міністром оборони та представниками ЗМІ, яких він звинувачував у поширенні дезінформації та кампанії проти нього. Зокрема, мова йде про витоки інформації з чатів у месенджері Signal, де військові чиновники обговорювали чутливі питання.