Пентагон призупинив постачання зброї в Україну: реакція США та України

Про це пише Politico з посиланням на шість осіб, знайомих із ситуацією.

Рішення Пентагону призупинити частину постачань зброї в Україну стало несподіванкою навіть для тих у США, хто зазвичай добре обізнаний у цих питаннях, включаючи членів Конгресу та представників Державного департаменту. Про це повідомляє Politico, посилаючись на шість осіб, знайомих із ситуацією.

Цей крок викликав занепокоєння та розчарування, зокрема серед республіканців, які вважають, що один з керівників Пентагону міг мати надмірний вплив на це рішення. Ініціатором призупинення постачань став Елбрідж Колбі, керівник політичного відділу Пентагону, разом з невеликим колом радників, які висловили побоювання щодо вичерпання запасів зброї в США.

Навіть союзники колишнього президента Дональда Трампа висловили своє розчарування, зазначаючи, що рішення про зупинку постачань, ймовірно, було прийняте без належної координації всередині адміністрації.

“Я думаю, що все це зробив директор з питань політики Міноборони, цей Колбі. У нас фактично немає радника з національної безпеки. Я навіть не впевнений, що з Рубіо (державним секретарем США, – ред.) консультувалися з цього питання… У Білому домі є внутрішні розбіжності.” – Майкл Маккол, конгресмен-республіканець з Техасу

Член Палати представників Браян Фіцпатрік, який входить до Комітету з питань розвідки, надіслав листа Трампу з проханням про екстрений брифінг від Білого дому та Міноборони щодо зупинки військової допомоги, схваленої за часів адміністрації Байдена.

Один американський посадовець зазначив, що рішення Пентагону було прийняте без координації з Державним департаментом, що стало несподіванкою для нього. Двоє інших посадовців підтвердили, що керівництво Пентагону не консультувалося з Держдепом, посольством США в Києві або командою спецпредставника Кіта Келлога перед відкликанням критично важливої зброї, яка вже перебувала на території Польщі.

Деякі представники Об’єднаного штабу також виступили проти призупинення поставок, повідомили джерела, знайомі з обговореннями. Водночас Білий дім і Державний департамент заперечують, що призупинення постачання боєприпасів застало їх зненацька.

Європейські дипломати та команда президента України Володимира Зеленського намагалися з’ясувати причини раптової зупинки допомоги після підтвердження цієї новини Білим домом. За словами європейського чиновника та українського радника, ні Зеленський, ні Європейський Союз не отримали попереднього повідомлення.

За інформацією двох джерел, США та Україна працюють над організацією телефонної розмови між Трампом і Зеленським.

“США повідомляють Україну (про це рішення, – ред.) сьогодні в Києві, і дуже скоро буде організовано телефонну розмову між Трампом і Зеленським. США кажуть, що це не пауза, не тимчасове призупинення. США все ще активно визначають, як найкраще підтримувати українську оборону. Це все ще є пріоритетом.” – Європейський дипломат, знайомий з плануванням

Що відомо про зупинення постачань озброєнь Україні

Раніше у Білому домі повідомили, що США призупинять частину поставок ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через зменшення запасів озброєнь на американських складах.

В українському МЗС заявили, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України з боку Вашингтона лише спонукатиме Кремль продовжувати війну, а не шукати шляхи її завершення. Київ та Вашингтон на всіх рівнях консультуються щодо відновлення постачань озброєнь та шукають взаємовигідні рішення.

Водночас у Міноборони повідомили, що офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги від США не надходило. Там додали, що виходять із фактичних даних і перевіряють деталі.

Після того, як Дональд Трамп вдруге обійняв посаду президента США, Вашингтон ще не надавав Києву нової військової допомоги, але озброєння в межах пакетів, оголошених адміністрацією Джо Байдена, продовжувало надходити після припинення постачань на початку березня.