Ремонт і технічне обслуговування проходитимуть далеко від лінії фронту для забезпечення швидкої підтримки обладнання.

Про це повідомляє Reuters.

Адміністрація президента США дала дозвіл американським оборонним підрядникам працювати безпосередньо в Україні для обслуговування та ремонту техніки, яку передав Пентагон. Як повідомляє Reuters, кількість підрядників буде обмеженою, а роботи здійснюватимуться в безпечніших регіонах, подалі від зон активних бойових дій.

“Невелика кількість підрядників в Україні, які проводитимуть технічне обслуговування далеко від лінії фронту, допоможе забезпечити швидкий ремонт наданого США обладнання в разі пошкодження та його технічне обслуговування за потреби”, – заявив неназваний представник американської адміністрації.

Зазначається, що підрядники матимуть вийнятково технічні обов’язки та не братимуть участі у бойових діях.