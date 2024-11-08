Про це повідомляє Reuters.
Адміністрація президента США дала дозвіл американським оборонним підрядникам працювати безпосередньо в Україні для обслуговування та ремонту техніки, яку передав Пентагон. Як повідомляє Reuters, кількість підрядників буде обмеженою, а роботи здійснюватимуться в безпечніших регіонах, подалі від зон активних бойових дій.
“Невелика кількість підрядників в Україні, які проводитимуть технічне обслуговування далеко від лінії фронту, допоможе забезпечити швидкий ремонт наданого США обладнання в разі пошкодження та його технічне обслуговування за потреби”, – заявив неназваний представник американської адміністрації.
Зазначається, що підрядники матимуть вийнятково технічні обов’язки та не братимуть участі у бойових діях.
- Фон дер Ляєн обговорила Україну з Трампом у телефонній розмові.
- Орбан: Європа не зможе фінансувати війну в Україні без підтримки США.
- Світовий банк виділив новий пакет підтримки для України.