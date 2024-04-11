Про це заявив помічник міністра оборони США із космічної політики Джон Пламб, повідомляє Defence One.

“Я не думаю, що Міноборони в змозі змусити їх робити такі речі, тому я просто скажу це. Я знаю про занепокоєння України й працюю над цим як з Україною, так і зі Starlink”, — сказав він.

За його словами, SpaceX є чудовим партнером, і Пентагон співпрацює з Україною та SpaceX, щоб надати послуги, необхідні Україні, і запобігти використанню Starlink російськими силами.

“Пентагон працює з Україною і SpaceX, щоб надати послуги, яких потребує Україна, і запобігти використанню цього російськими силами… звісно, без ліцензій і, звісно, не за наказом країни, до якої вони вторгаються, заради всього святого. Так що ми працюємо над цим, досягли певного прогресу, і після цього все буде засекречено”, — додав Пламб.

Ілон Маск в свою чергу повідомляв, що термінали Starlink призначені для приватного, а не військового використання.