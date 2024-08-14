Пентагон не надає коментарів щодо операції Сил оборони України в Курській області.

Про це на брифінгу заявив речник відомства генерал Патрік Райдер.

Генерал Райдер зазначив, що українці мають самі розповісти про свої військові операції, відповідаючи на питання щодо наступу на Курщині.

Він підкреслив, що США підтримують контакти з українськими військовими, але наразі не має додаткової інформації.

«Мені нема чого сказати з цього приводу, я б направив вас до російського міноборони», – сказав Райдер.

Пентагон стежить за переміщеннями російських військ в Україні, зокрема за їх передислокацією з лінії фронту на сході для захисту кордонів під Курськом.

Генерал підкреслив, що США зосереджені на підтримці України у захисті її суверенітету та поверненні контрольованих територій.