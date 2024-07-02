Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що наразі США не фіксують ознак відправки інженерних військ з Північної Кореї до Росії для використання на окупованих територіях України.

Про це Сінгх заявила під час брифінгу у понеділок, 1 липня.

“Я не маю нічого для вас з цього приводу. Ми, безумовно, знаємо, що Північна Корея підтримує зусилля Росії в Україні, надаючи їй різну військову підтримку, але я не маю жодної інформації про конкретні війська, які зараз направляються в Росію”, — зазначила заступниця речника Пентагону.

Раніше Південнокорейський телеканал TV Chosun повідомив, що КНДР відправить військові будівельні та інженерні сили для участі у “відновлювальних роботах” в окупованій Донецькій області вже в липні цього року. Ці сили нібито повинні допомогти “відновити інфраструктуру” в Донецьку.