Напередодні Дня незалежності України Міністерство оборони оголосило про нову допомогу в сфері безпеки для підтримки обороноздатності країни.

Про це повідомляє Адміністрація Байдена.

Адміністрація Байдена оголосила про шістдесят четвертий транш військового обладнання для України, що надається з запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.

Новий пакет, вартістю 125 мільйонів доларів, включає засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкову зброю, що допоможе Україні задовольнити її найактуальніші потреби.

Можливості в цьому оголошенні включають:

Обладнання та боєприпаси протибезпілотних повітряних систем (c-UAS);

Боєприпаси для артилерійських ракетних систем високої мобільності (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

Ракети, запущені з трубчастого, оптичного відстеження, керовані дротом (TOW);

Протиброньові системи Javelin та AT-4;

Багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV) швидкої допомоги;

Амуніоприпаси для стрілецької зброї;

Медичне обладнання;

Знесення обладнання та боєприпасів; та

Запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

Україна готується до святкування Дня незалежності 24 серпня, відзначаючи понад два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Сполучені Штати та міжнародна коаліція з близько 50 союзників продовжують підтримувати українських захисників у їхній боротьбі проти агресії.