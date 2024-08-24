Про це повідомляє Адміністрація Байдена.

Адміністрація Байдена оголосила про шістдесят четвертий транш військового обладнання для України, що надається з запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.

Новий пакет, вартістю 125 мільйонів доларів, включає засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкову зброю, що допоможе Україні задовольнити її найактуальніші потреби.

Можливості в цьому оголошенні включають:

  • Обладнання та боєприпаси протибезпілотних повітряних систем (c-UAS);
  • Боєприпаси для артилерійських ракетних систем високої мобільності (HIMARS);
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • Ракети, запущені з трубчастого, оптичного відстеження, керовані дротом (TOW);
  • Протиброньові системи Javelin та AT-4;
  • Багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV) швидкої допомоги;
  • Амуніоприпаси для стрілецької зброї;
  • Медичне обладнання;
  • Знесення обладнання та боєприпасів; та
  • Запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

Україна готується до святкування Дня незалежності 24 серпня, відзначаючи понад два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Сполучені Штати та міжнародна коаліція з близько 50 союзників продовжують підтримувати українських захисників у їхній боротьбі проти агресії.

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