Про це повідомляє Адміністрація Байдена.
Адміністрація Байдена оголосила про шістдесят четвертий транш військового обладнання для України, що надається з запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.
Новий пакет, вартістю 125 мільйонів доларів, включає засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкову зброю, що допоможе Україні задовольнити її найактуальніші потреби.
Можливості в цьому оголошенні включають:
- Обладнання та боєприпаси протибезпілотних повітряних систем (c-UAS);
- Боєприпаси для артилерійських ракетних систем високої мобільності (HIMARS);
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
- Ракети, запущені з трубчастого, оптичного відстеження, керовані дротом (TOW);
- Протиброньові системи Javelin та AT-4;
- Багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV) швидкої допомоги;
- Амуніоприпаси для стрілецької зброї;
- Медичне обладнання;
- Знесення обладнання та боєприпасів; та
- Запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.
Україна готується до святкування Дня незалежності 24 серпня, відзначаючи понад два з половиною роки з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Сполучені Штати та міжнародна коаліція з близько 50 союзників продовжують підтримувати українських захисників у їхній боротьбі проти агресії.