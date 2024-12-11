У Пентагоні заявили, що Росія може використати балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" для удару по Україні у найближчі дні. Однак конкретна дата такої атаки залишається невідомою.

Про це повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

“Путін публічно заявив, що Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету “Орєшнік”, про яку ви згадали. Не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями. У мене немає точної дати”, – заявила Сінгх.

Водночас вона підкреслила, що використання цієї ракети не змінить ситуацію на полі бою, а стане лише спробою Росії завдати збитків Україні.