Про це повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.
“Путін публічно заявив, що Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету “Орєшнік”, про яку ви згадали. Не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями. У мене немає точної дати”, – заявила Сінгх.
Водночас вона підкреслила, що використання цієї ракети не змінить ситуацію на полі бою, а стане лише спробою Росії завдати збитків Україні.
Сабріна Сінгх зауважила, що Росія продовжує використовувати всі доступні види озброєнь, намагаючись залякати Україну. Вона додала, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, яка щоденно протистоїть на полі бою.
Також представниця Пентагону акцентувала увагу на тому, що США й надалі надаватимуть системи протиповітряної оборони, оскільки це є одним із головних запитів України.
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