У Пентагоні пояснили, що Ізраїль та Україна є «дуже різними полями битв» — і збиття російських ракет з території Польщі чи Румунії втягне США у російсько-українську війну.

Про це заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх розповіла на брифінгу 3 жовтня.

Вона зазначила, що від початку російського вторгнення президент США Джо Байден скерував зусилля Пентагону на забезпечення України тим, що їй потрібно на полі бою.

Сінгх додала, що міністр оборони США Ллойд Остін 3 жовтня отримав від свого українського колеги Рустема Умєрова інформацію про ситуацію на фронті, щоб краще зрозуміти, яке озброєння наразі потребує Україна.

Однак представниця Пентагону наголосила, що збиття ракет з територій Польщі чи Румунії призведе до втягнення американців у війну.

«Україна змогла успішно захиститися від російських ударів по своїх містах, населенню, інфраструктурі. І ми продовжуватимемо забезпечувати її підтримкою, необхідною для цього», — зазначила Сінгх.

Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що партнери України могли б збивати російські дрони та ракети за прикладом допомоги на Близькому Сході, а втім, наразі вони не готові до такого рішення.