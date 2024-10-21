Про це повідомив Пентагон у листі, розісланому ЗМІ.

Пакет містить в собі зброю та боєприпаси різних типів, зокрема:

  • боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, а також 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та снаряди до них;
  • протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • бронетранспортери М113;
  • супутникові засоби зв’язку, стрілецьку зброю та боєприпаси, гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.
  • США надали Україні новий пакет військової допомоги на суму 400 мільйонів.
  • Канада надає Україні ще 64 мільйони.
  • Данія інвестує €563 мільйонів в оборонну промисловість України.

 

 