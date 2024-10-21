Пентагон розкрив деталі пакета, який анонсував глава Пентагону Ллойд Остін під час візиту до Києва.

Про це повідомив Пентагон у листі, розісланому ЗМІ.

Пакет містить в собі зброю та боєприпаси різних типів, зокрема:

боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, а також 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та снаряди до них;

протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

бронетранспортери М113;

супутникові засоби зв’язку, стрілецьку зброю та боєприпаси, гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.