Про це повідомив Пентагон у листі, розісланому ЗМІ.
Пакет містить в собі зброю та боєприпаси різних типів, зокрема:
- боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, а також 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та снаряди до них;
- протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- бронетранспортери М113;
- супутникові засоби зв’язку, стрілецьку зброю та боєприпаси, гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.
- США надали Україні новий пакет військової допомоги на суму 400 мільйонів.
- Канада надає Україні ще 64 мільйони.
- Данія інвестує €563 мільйонів в оборонну промисловість України.