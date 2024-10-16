Сполучені Штати не планують розміщувати систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD біля України для знищення російських ракет і дронів, як це робиться для Ізраїлю, оскільки війни в Україні та на Близькому Сході мають різний характер.

Про це заявила заступниця прес-секретаря Міноборони США Сабріна Сінгх.

За її словами, Сполучені Штати продовжують підтримувати Ізраїль і Україну в забезпеченні їх оборонних потреб.

Вона також зазначила, відповідаючи на запитання, чому США розгортають систему THAAD в Ізраїлі для захисту від балістичних ракет Ірану, але не роблять цього в країнах НАТО для захисту західної України від ракетних атак Росії, що йдеться про “дві різні ситуації”.

“Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними”, — сказала заступник речника Пентагону.

Вона наголосила, що президент США Джо Байден “зобов’язався підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно”.

Сінгх також підкреслила важливість співпраці з Конгресом у питаннях зовнішньої підтримки, задля недопущення зволікання з військовою допомогою.

Так вона прокоментувала ситуацію кінця минулого — початку поточного року з затримкою пакета допомоги Україні й Ізраїлю.