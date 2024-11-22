Сили оборони України застосовуватимуть американські протипіхотні міни, які Вашингтон передає Києву в рамках оборонної допомоги, виключно на території України.

Про це йдеться у заяві заступниці речниці глави Міністерства оборони США Сабріни Сінгх.

“Українці запевнили нас, що використовуватимуть ці міни лише в Україні”, – зазначила Сінгх у відповідь на запитання щодо застосування такого озброєння.

Вона додала, що США пропонують різні типи мін, однак утрималася від деталізації цього питання.

Заступниця речника Пентагону зазначила, що рішення США надати Україні протипіхотні міни зумовлене тим, що “поле бою та боротьба змінилася”. Вашингтон враховує ці зміни та відповідно адаптує свою військову допомогу Збройним силам України.