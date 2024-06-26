США стежитимуть за можливим відправленням північнокорейських військових для допомоги Росії на війні проти України. Але військові КНДР стали б в Україні гарматним м'ясом.

Про це на брифінгу сказав речник Пентагону Пет Райдер.

“Я думаю, що якби я керував військовим персоналом Північної Кореї, я б поставив під сумнів відправлення своїх сил як гарматне м’ясо в незаконній війні проти України”, — заявив Райдер.

Він додав, що “ми бачили втрати російських військ”. Водночас генерал наголосив, що США будуть стежити за цим.