Про це на брифінгу сказав речник Пентагону Пет Райдер.

“Я думаю, що якби я керував військовим персоналом Північної Кореї, я б поставив під сумнів відправлення своїх сил як гарматне м’ясо в незаконній війні проти України”, заявив Райдер.

Він додав, що “ми бачили втрати російських військ”. Водночас генерал наголосив, що США будуть стежити за цим.

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