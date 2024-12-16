Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер, повідомляє Sky News.

“Ми оцінюємо, що північнокорейські солдати брали участь у бойових діях у Курську… у нас дані, що вони зазнали втрат, як убитими, так і пораненими”, – заявив Райдер.

Кількість загиблих і поранених північнокорейських військових наразі не уточнюється.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що північнокорейські війська, які співпрацюють із Росією, намагаються повернути контроль над Курською областю, яка перебуває під контролем України з серпня. На думку аналітиків, ці сили стикаються з великими втратами через погане узгодження дій із російськими підрозділами, що серйозно ускладнює військові операції Москви.

Американські офіційні особи підтверджують, що Північна Корея вперше бере настільки активну участь у російсько-українському конфлікті, і наголошують на низькому рівні координації між обома сторонами, що може дестабілізувати ситуацію на фронті ще більше.