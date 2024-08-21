Згідно з оцінками розвідувального управління Пентагону, ані Україна, ані Росія наразі не мають достатньо військових ресурсів для здійснення масштабних наступальних операцій одна проти одної, через що війна рухається в глухий кут.

Україна продовжує стикатися з нестачею боєприпасів, що не дозволяє зрівнятися з можливостями Росії, яка здатна випускати близько 10 тисяч артилерійських снарядів щодня.

“Українські сили залишаються боєздатними, але не зможуть розпочати широкомасштабні контрнаступи щонайменше пів року”, – зазначає видання.

Росія обрала тактику виснаження України, намагаючись зберегти буферну зону, але не має достатньо сил “для глибшого просування на підконтрольну Україні територію, таку як місто Харків”.