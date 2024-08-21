Про це повідомляє Bloomberg.

Україна продовжує стикатися з нестачею боєприпасів, що не дозволяє зрівнятися з можливостями Росії, яка здатна випускати близько 10 тисяч артилерійських снарядів щодня.

“Українські сили залишаються боєздатними, але не зможуть розпочати широкомасштабні контрнаступи щонайменше пів року”, – зазначає видання.

Росія обрала тактику виснаження України, намагаючись зберегти буферну зону, але не має достатньо сил “для глибшого просування на підконтрольну Україні територію, таку як місто Харків”.

Також у звіті відзначаються досягнення України у застосуванні ракетних систем ATACMS, наданих США. Пентагон звертає увагу на успішні удари Збройних Сил України по кількох важливих російських військових об’єктах, зокрема у Севастополі та Криму.

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