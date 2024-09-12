Міністерство оборони США підписало контракт із концерном Raytheon на майже $1,2 мільярда для виробництва вдосконалених ракет середньої дальності AMRAAM класу "повітря – повітря", які, серед іншого, будуть передані Україні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Пентагону

За умовами угоди, передбачається виробництво ракет, телеметричної системи AMRAAM, запасних частин та іншого обладнання, необхідного для інженерної підтримки виробництва.

Контракт включає виготовлення 38 ракет AMRAAM, а також початкових і польових запасних частин та іншого обладнання для забезпечення виробництва.

Роботи виконуватимуться в Тусоні, штат Аризона, з завершенням до 31 грудня 2028 року.

“Цей контракт передбачає закордонні військові продажі до Бахрейну, Болгарії, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії, України та Великої Британії”, – зазначили в Пентагоні.