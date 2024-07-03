Міноборони США оголосило про закупівлю перехоплювачів до систем ППО Patriot і NASAMS для України на суму 2,2 млрд доларів.

Про це йдеться у повідомленні Пентагону.

Міністерство оборони США, зокрема оголосило. про закупівлю значного пакету перехоплювачів протиповітряної оборони з використанням близько 2,2 млрд доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

“Ці кошти будуть використані для закупівлі перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS для України”, – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що адміністрація Байдена планує прискорити постачання цих озброєнь, змінивши черговість майбутніх поставок для України за програмою “Зовнішні військові продажі”.

“В результаті Україна отримає перехоплювачі, яких вона терміново потребує для захисту свого населення та критично важливої інфраструктури від повітряних атак з боку Росії”, – йдеться у повідомленні.