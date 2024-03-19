Офіс генерального інспектора Пентагону у вівторок запустив новий вебсайт, щоб надати американцям більше інформації про нагляд за зброєю та обладнанням, які США надають Україні. Вебсторінка має назву Ukraine Oversigh.
Про це повідомляє The Hill.
У заяві Пентагону зазначається, що вебсайт надає ресурси та інформацію про роботу, яку проводять понад 20 наглядових відомств США, відомих як Міжвідомча робоча група з нагляду за Україною, щоб гарантувати, що допомога Україні буде використана за призначенням.
На сайті також розміщена контактна інформація, за якою можна повідомити про будь-які звинувачення у шахрайстві, розтраті або нецільовому використанні допомоги Україні.
“Вебсайт є зручним універсальним ресурсом для людей, які можуть дізнатися більше про наші широкі зусилля в рамках наглядової спільноти з нагляду за використанням коштів платників податків для реагування США на ситуацію в Україні“, – зазначив у своїй заяві заступник генерального інспектора Пентагону Роберт Сторч.
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