Про це заявила заступниця прес-секретаря Міноборони США Сабріна Сінгх.
За її словами, Сполучені Штати продовжують підтримувати Ізраїль і Україну в забезпеченні їх оборонних потреб.
Вона також зазначила, відповідаючи на запитання, чому США розгортають систему THAAD в Ізраїлі для захисту від балістичних ракет Ірану, але не роблять цього в країнах НАТО для захисту західної України від ракетних атак Росії, що йдеться про “дві різні ситуації”.
“Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними”, — сказала заступник речника Пентагону.
Вона наголосила, що президент США Джо Байден “зобов’язався підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно”.
Сінгх також підкреслила важливість співпраці з Конгресом у питаннях зовнішньої підтримки, задля недопущення зволікання з військовою допомогою.
Так вона прокоментувала ситуацію кінця минулого — початку поточного року з затримкою пакета допомоги Україні й Ізраїлю.
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