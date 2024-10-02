Про це повідомляють The Guardian та видання Times of Israel.
Зазначається, що напад стався у прибережному місті Яффа за кілька хвилин до того, як Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю.
“Пʼятеро поранених людей перебувають у тяжкому стані”, — йдеться у матеріалі.
У виданні The Guardian зазначають, що шестеро людей загинули. Водночас Times of Israel повідомляє про семеро загиблих.
Згідно з наявною інформацією, двоє нападників відкрили вогонь і напали з холодною зброєю на пасажирів приміського поїзда. Після цього вони вийшли на одній із зупинок у Яффі та почали стріляти по перехожих.
За одним з повідомлень, потім вони напали на людей на Єрусалимському бульварі.
Двоє нападників, причетних до нападу, були вбиті силами безпеки, поки поліція розшукувала підозрюваного третього стрільця, а прилеглі будівлі були заблоковані.
- Іран атакував Ізраїль ракетами
- У Білому Домі попереджають про можливу ракетну атаку Ірану на Ізраїль у найближчий час
- Росія веде таємні переговори з Іраном про постачання ракет для хуситів в Ємені, — ЗМІ