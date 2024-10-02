У вівторок, 1 жовтня, двоє чоловіків вчинили стрілянину та нанесли ножові поранення людям у районі Яффа на півдні Тель-Авіва, Ізраїль.

Про це повідомляють The Guardian та видання Times of Israel.

Зазначається, що напад стався у прибережному місті Яффа за кілька хвилин до того, як Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю.

“Пʼятеро поранених людей перебувають у тяжкому стані”, — йдеться у матеріалі.

У виданні The Guardian зазначають, що шестеро людей загинули. Водночас Times of Israel повідомляє про семеро загиблих.

Згідно з наявною інформацією, двоє нападників відкрили вогонь і напали з холодною зброєю на пасажирів приміського поїзда. Після цього вони вийшли на одній із зупинок у Яффі та почали стріляти по перехожих.

За одним з повідомлень, потім вони напали на людей на Єрусалимському бульварі.

Двоє нападників, причетних до нападу, були вбиті силами безпеки, поки поліція розшукувала підозрюваного третього стрільця, а прилеглі будівлі були заблоковані.