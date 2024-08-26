Незадовго до початку операції в Курській області Україна отримала від США та Великої Британії супутникові знімки та інші дані про регіон. Західні аналітики зазначили, що допомога була надана не для наступу вглиб території Росії.

Про це пише газета The New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників та британських аналітиків.

Американські посадовці повідомили журналістам, що супутникові знімки та інші дані передавали Києву, щоб командування ЗСУ могло краще відстежувати російські підкріплення, які можуть становити загрозу Україні.

Деякі офіційні особи США зазначили, що спроби України контролювати більше територій на західному кордоні з Росією можуть призвести до ризику перенапруження ліній постачання ЗСУ та ослаблення захисних можливостей.

Також у NYT підкреслили, що зосередження українських сил у Курській області може створити вразливі місця на східному фронті, особливо на Донбасі, де тривають важкі бої з російськими військами.

Аналітик британської розвідувальної компанії Janes Джеймс Рендс зауважив, що розширення лінії фронту вимагає значних ресурсів, що може призвести до виснаження на інших ділянках фронту або зменшення резервів.

Водночас американські військові відзначили, що Україна продемонструвала здатність проводити комплексні наступальні операції, координуючи дії піхоти, бронетехніки та артилерії.