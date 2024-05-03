Про це пише Reuters.

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон під час візиту в Україну розповів, що Україна має це право:

«Україна має право наносити удари по цілях на території рф, і це зрозуміло: коли росія б’є по українській території, є потреба захищатися», – наголосив британський міністр.

Кемерон також пообіцяв щорічне військове фінансування для України на суму 3 мільярдів фунтів, поки це буде необхідно.

За його словами, “у плані надання зброї ми спустошили всі склади, і дещо з цієї техніки має прибути до України буквально сьогодні, поки я тут”.

Для колишнього прем’єр-міністра Британії це другий візит до Києва в статусі очільника МЗС.

У столиці він зустрівся зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та Президентом Володимиром Зеленським.