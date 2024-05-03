Про це пише Reuters.
Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон під час візиту в Україну розповів, що Україна має це право:
«Україна має право наносити удари по цілях на території рф, і це зрозуміло: коли росія б’є по українській території, є потреба захищатися», – наголосив британський міністр.
Кемерон також пообіцяв щорічне військове фінансування для України на суму 3 мільярдів фунтів, поки це буде необхідно.
За його словами, “у плані надання зброї ми спустошили всі склади, і дещо з цієї техніки має прибути до України буквально сьогодні, поки я тут”.
Для колишнього прем’єр-міністра Британії це другий візит до Києва в статусі очільника МЗС.
У столиці він зустрівся зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та Президентом Володимиром Зеленським.
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