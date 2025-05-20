Дмитро Пєсков, речник Кремля, повідомив про активну підготовку документів для меморандуму, що стосується миру та припинення вогню між Росією та Україною. Він зазначив, що конкретні терміни завершення цього процесу поки що не визначені, а переговори можуть бути складними через необхідність узгодження єдиного тексту. Також Пєсков підкреслив, що місце для подальших двосторонніх контактів ще не обрано.

Президент США Дональд Трамп висловився проти введення нових санкцій проти Росії, вважаючи, що існує можливість досягнення прогресу у питанні припинення вогню. Під час свого виступу в Овальному кабінеті 19 травня він підкреслив, що, незважаючи на складність ситуації, вірить у наміри російського президента Володимира Путіна до миру. Однак Трамп також зазначив, що якщо переговорний процес не принесе результатів, він може змінити свою позицію.

У той же день відбулася телефонна розмова між Трампом і Путіним, під час якої обговорювалися питання, пов’язані з припиненням вогню. Проте помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що питання дедлайну для завершення бойових дій не піднімалося. Путін, у свою чергу, заявив, що припинення вогню можливе лише після досягнення відповідних домовленостей, деталі яких залишилися невідомими.

Президент України Володимир Зеленський у своєму брифінгу наголосив на неприпустимості виведення українських військ зі своїх територій, незважаючи на вимоги Росії, яка вважає це умовою для припинення вогню. Зеленський підкреслив, що захист суверенітету та територіальної цілісності є конституційним обов’язком, і ніхто не має права здавати українську землю та людей.

Крім того, 19 травня члени Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) ухвалили глобальну угоду, спрямовану на покращення готовності до пандемій. За угоду проголосували 124 країни, жодна з яких не виступила проти, хоча 11 держав утрималися. Цей документ має на меті зміцнити міжнародну співпрацю та запобігти майбутнім пандеміям. Офіційне затвердження угоди очікується на пленарному засіданні Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я в Женеві, але вона набуде чинності лише після узгодження додатку про обмін патогенами та ратифікації державами.