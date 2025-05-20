Президент США Дональд Трамп висловився про відсутність планів щодо введення нових санкцій проти Росії, вважаючи, що існує можливість досягнення прогресу у питанні припинення вогню. Він зазначив, що готовий відійти від переговорного процесу, якщо ситуація не зміниться. Трамп вірить, що російський лідер має намір завершити конфлікт, хоча обставини залишаються складними.

19 травня відбулася телефонна розмова між Трампом і Путіним, під час якої обговорювалися питання припинення вогню. Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що в ході бесіди не піднімалися питання дедлайнів чи часових рамок для завершення бойових дій. Путін, у свою чергу, зазначив, що припинення вогню можливе лише після досягнення відповідних домовленостей, деталі яких не були розкриті.

Президент України Володимир Зеленський рішуче відкинув умови Росії щодо виведення українських військ з тимчасово окупованих територій. Він наголосив на непоступливості України у захисті своїх територій, підкреслюючи важливість суверенітету та незалежності держави. Зеленський також зазначив, що не має інформації про деталі меморандуму, про який згадував Путін.

Крім того, 19 травня на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я було підтримано проєкт глобальної угоди, спрямованої на покращення готовності до пандемій. За цю угоду проголосували 124 країни, жодна з яких не висловилася проти, хоча 11 держав, серед яких Росія та Словаччина, утрималися. Угода має на меті зміцнити міжнародну співпрацю для запобігання майбутнім пандеміям та покращити механізми реагування на спалахи захворювань.