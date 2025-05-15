Марія Захарова, речниця Міністерства закордонних справ Росії, зазначила, що переговори між Росією та Україною були перенесені на пізніший час за ініціативою Туреччини. Цю інформацію також підтвердило російське агентство ТАСС.

На переговорах у Стамбулі Росію представлятимуть заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, начальник Головного управління Генштабу Валерій Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Делегацію очолить помічник Путіна Володимир Мединський. Інформації про представника України поки що немає.

Переговори заплановані на 15 травня.

10 травня під час зустрічі “коаліції охочих” США та європейські країни закликали Росію до 30-денного припинення вогню, яке має розпочатися 12 травня. У засіданні взяли участь представники 35 країн, включаючи Україну, про що повідомив президент Володимир Зеленський. Серед учасників були президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туск, інші країни долучилися онлайн.

Перед і після засідання учасники провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, який висловив підтримку ініціативі, про що повідомив канцлер Мерц.

На пресконференції 11 травня Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі з 15 травня без попередніх умов, але не згадав про ініціативу “коаліції охочих” щодо 30-денного припинення вогню, яка вже отримала підтримку понад 20 країн.

Дмитро Пєсков раніше заявляв, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але готова розглянути можливість 30-денного перемир’я.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав проведення переговорів між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня, про що стало відомо після його телефонної розмови з президентом Франції Макроном.

Володимир Зеленський підтвердив, що чекає на Путіна у Стамбулі для прямих переговорів 15 травня.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва також висловив намір закликати Путіна приїхати до Туреччини для переговорів з Україною.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог повідомив, що Дональд Трамп готовий особисто долучитися до переговорів у Туреччині, якщо в них візьме участь Володимир Путін.