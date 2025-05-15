15 травня в Стамбулі відбудуться важливі переговори між Росією та Україною, для яких президент Росії Володимир Путін затвердив склад делегації. Очолить команду його помічник Володимир Мединський, а до складу також увійдуть заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, начальник Головного управління Генштабу Валерій Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на підтвердження учасників з російської сторони, після чого буде визначено формат зустрічі та подальші дії України. Нагадаємо, що 10 травня США та європейські країни закликали Росію до 30-денного перемир’я, в той час як Путін запропонував відновити прямі переговори без попередніх умов.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що не відвідає Туреччину для участі в переговорах. Як повідомляє Reuters, Трамп розглядав можливість поїздки лише за умови присутності Володимира Путіна, який не увійшов до складу делегації. Натомість США представлятимуть спецпредставники, зокрема держсекретар Марк Рубіо.

Держсекретар США Марк Рубіо прибув до Туреччини ввечері 14 травня. Після саміту він планує зустрітися з європейськими колегами для обговорення конфлікту в Україні та інших важливих регіональних питань.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустрічі в Анталії з Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом. Під час обговорення сторони визначили подальші кроки щодо мирного врегулювання, а Сибіга підкреслив важливість реакції Росії на конструктивні ініціативи України, зазначивши, що відмова від миру має свою ціну.

Раніше МЗС України повідомило, що 14 травня Андрій Сибіга перебував у Туреччині на запрошення свого турецького колеги Хакана Фідана для координації дипломатичних зусиль на шляху до справедливого миру.

У той же час Велика Британія та Німеччина оголосили про спільну розробку ударної зброї дальністю понад 2000 кілометрів. Міністри оборони обох країн зазначили, що цей проєкт зміцнить оборонну співпрацю, створить нові робочі місця та підвищить безпеку в Європі на фоні російської загрози.

Іран також висловив готовність підписати ядерну угоду з США за умови скасування економічних санкцій. Радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив, що Тегеран готовий зобов’язатися не створювати ядерну зброю в обмін на негайне зняття санкцій, а також допустити міжнародних інспекторів для контролю за збагаченням урану.

Шамхані додав, що можливість покращення відносин залежить від дій США. Це інтерв’ю відбулося після того, як Дональд Трамп запропонував Ірану “оливкову гілку”, попередивши про жорсткі санкції у разі відмови від угоди.