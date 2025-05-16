16 травня у Стамбулі розпочалася важлива зустріч між делегаціями України та Росії. У заході також беруть участь представники Туреччини, що підкреслює міжнародний інтерес до переговорів. Українську сторону представляє міністр оборони Рустем Умєров, а також перші заступники керівників Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України та Головного управління розвідки.

Умєров зазначив, що для досягнення миру необхідно забезпечити повне припинення вогню на щонайменше 30 днів, повернення депортованих українських дітей, а також обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

Російську делегацію очолює Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах у 2022 році. До складу російської команди входять заступники голів Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони, а також начальник Головного управління Генштабу.

Перед цими переговорами у Стамбулі відбулися тристоронні зустрічі делегацій України, США та Туреччини. Зокрема, завершилася зустріч українських високопосадовців з радниками з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, а також зі спецпредставником США.

Сьогодні, 16 травня, відбудуться перші прямі переговори між Україною та Росією. Мединський, як помічник президента Путіна, вже вів переговори з українською стороною на початку повномасштабного вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, охарактеризував низький рівень російської делегації як «бутафорський». Проте, з поваги до Туреччини та США, він вирішив відправити українську делегацію до Стамбула. За словами Зеленського, переговори мають проходити за участі турецьких та американських представників.

Раніше Зеленський висловлював готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі, однак у Кремлі підтвердили, що Путін не братиме участі у цих переговорах.