Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України, повідомив, що під час нещодавніх переговорів з російською стороною були озвучені вимоги, які Україна вважає абсолютно неприйнятними. Цю інформацію він надав журналістам після завершення зустрічі з представниками Росії.

Тихий зазначив, що українська делегація спокійно реагувала на висловлювання росіян, хоча конкретні деталі не були розкриті. “Ми маємо тривалий досвід переговорів з російською стороною з 2014 року. Наша команда впоралася з ситуацією спокійно, і основна позиція України залишилася незмінною”, – підкреслив він.

Речник МЗС також додав, що українська сторона була готова обговорювати можливість припинення вогню, проте російські представники мали обмежені повноваження для прийняття таких рішень. Тихий акцентував, що Китай і Бразилія підтримують ідею мирного врегулювання.

“Ми сподіваємося на їхню підтримку, адже вони мають вплив на Росію. Але ми вимагаємо повного припинення вогню, а не тимчасового – не на 30, 60 чи 90 днів. Ми готові до цього”, – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що під час переговорів Росія висловлювала погрози щодо окупації Харківської та Сумської областей, а також вимагала визнання анексії Криму. У Стамбулі російська сторона також поставила умову виведення українських військ з територій, які не були захоплені внаслідок бойових дій, як передумову для режиму тиші. Це стосується частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Після завершення переговорів міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що обговорювалися питання обміну полоненими та припинення вогню. Зокрема, планується обмін у форматі 1000 на 1000, і наразі Україна працює над деталями цього процесу. Міністр зазначив, що обмін може відбутися найближчим часом.

Переговори між українською та російською делегаціями відбулися у Стамбулі 16 травня за участі представників Туреччини. Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші офіційні особи. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах у 2022 році, а також заступники голів російських МЗС і Міноборони та начальник Головного управління Генштабу.

Перед цим у Стамбулі відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський, який 15 травня зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, охарактеризував низький рівень російської делегації як “бутафорський”. Він також зазначив, що, з поваги до Дональда Трампа та Ердогана, відправив делегацію до Стамбула. За його словами, подальші зустрічі мають відбутися за участі турецьких та американських представників.

Зеленський раніше висловлював готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня, де лідер Кремля пропонував прямі переговори. Проте у Кремлі підтвердили, що Путін на цих переговорах не буде присутній.