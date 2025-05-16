Росія висунула серйозні вимоги під час нещодавніх переговорів у Стамбулі, погрожуючи захопити Харківську та Сумську області, якщо Україна не виконає умови щодо виведення своїх військ з територій, які не були захоплені внаслідок бойових дій. Ці вимоги стали передумовою для можливого режиму припинення вогню. Як повідомив журналіст Олівер Керрол з The Economist, російська сторона також заявила про готовність продовжувати війну протягом тривалого часу. Джерела, знайомі з ходом переговорів, підтвердили, що Росія наполягала на визнанні Криму як частини своєї території.

На попередніх етапах перемовин Росія також вимагала виведення українських військ з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, що не були захоплені внаслідок військових дій, як умову для встановлення режиму тиші.

Після завершення переговорів міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що обговорювалися питання обміну полоненими та можливого припинення вогню. Сторони розглядають формат обміну 1000 на 1000, і Україна активно працює над деталями цього процесу, який може відбутися найближчим часом.

Деталі переговорів між Україною та Росією у Стамбулі

16 травня в Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії, в якій також беруть участь представники Туреччини. Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров, а також присутні перші заступники керівників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники.

Російську делегацію очолює Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах у 2022 році, а також заступники голів російських МЗС і Міноборони, а також начальник Головного управління Генштабу.

Перед цими переговорами у п’ятницю в Стамбулі відбулися тристоронні зустрічі делегацій України, США та Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський, який 15 травня зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, охарактеризував низький рівень російської делегації як “бутафорський”. Проте, з поваги до Туреччини та США, він вирішив відправити українську делегацію до Стамбула. Зеленський підкреслив, що подальші зустрічі мають відбутися за участі турецьких та американських представників.

Раніше президент Зеленський висловлював готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня, де лідер Кремля пропонував Україні прямі переговори. Однак, як стало відомо, Путін не братиме участі в цих переговорах, про що заявили в Кремлі.