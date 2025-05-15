Сьогодні, 16 травня 2025 року, відзначається 1178-й день війни Росії проти України. Українська сторона оприлюднила склад своєї переговорної делегації, яка 15 травня провела зустріч у Стамбулі з представниками Росії. Делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров, до її складу також входять військові та розвідники. Основною метою переговорів стало досягнення безумовного припинення вогню.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що у відповідь на відмову Кремля зупинити бойові дії, Європейський Союз активно працює над новими санкціями проти Росії. Заплановане посилення обмежень у енергетичному та фінансовому секторах, а також введення санкцій проти окремих осіб і замороження активів, пов’язаних із Кремлем.

Росія, у свою чергу, розглядає переговори в Стамбулі як продовження минулорічних перемовин між Москвою та Києвом, звинувачуючи українську сторону у припиненні тих переговорів. Європейські дипломати, в свою чергу, вказують на президента Путіна, звинувачуючи його у саботажі мирного процесу, що має на меті завершення війни.

Події, що відбуваються у Стамбулі, проходять на фоні зростаючого тиску з боку міжнародної спільноти на Кремль, який продовжує свою агресію проти України. ЄС готує комплексні санкційні заходи, щоб змусити Росію змінити свою політику та припинити війну.