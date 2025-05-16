Володимир Мединський, голова російської делегації на переговорах з Україною, поділився враженнями від зустрічі, що відбулася у Стамбулі. Він зазначив, що російська сторона “задоволена” результатами перемовин і анонсував обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 найближчим часом.

Мединський також підтвердив готовність Росії продовжувати діалог з Україною. Він підкреслив, що російська делегація прийняла позицію української сторони щодо необхідності організації зустрічі між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Обидві країни мають представити свої пропозиції щодо припинення вогню, але терміни, коли Росія це зробить, залишаються невідомими.

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що під час зустрічі в Стамбулі обговорювалися питання обміну полоненими та можливості припинення вогню. Подальші кроки з української сторони будуть оголошені пізніше.

Переговори розпочалися 16 травня за участі делегацій України, Росії та представників Туреччини. Українську сторону представляють міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники міністрів закордонних справ, СБУ, ГУР та інші офіційні особи. Російську делегацію очолює Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах у 2022 році, а також заступники керівників Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони РФ.

Напередодні у Стамбулі відбулися тристоронні переговори між Україною, США та Туреччиною. Президент Зеленський, який 15 травня зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, охарактеризував рівень російської делегації як “бутафорський”. Однак, з поваги до Трампа та Ердогана, він вирішив відправити українську делегацію до Стамбула. Зустрічі проходять за участі турецьких та американських представників.

Раніше Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі 15 травня, де лідер Кремля пропонував прямі переговори. Проте в Кремлі підтвердили, що Путін не буде присутній на цих переговорах.