Про це пише The Telegraph.

За даними видання, протягом січня Спортивна рада ЗС Великої Британії офіційно визнає перегони FPV-дронів, як вид спорту через їхню зростаючу популярність як у спорті, так і на полі бою.

“Ми заохочуємо різні види спорту, не обов’язково футбол, регбі чи крикет, чим різноманітніше, тим краще. Особливо, якщо вони отримають від цього щось, що дасть їм навички, які вони зможуть застосувати в армії”, – цитує видання високопоставлене джерело в британській армії.

Всесвітня федерація повітряних видів спорту (FAI) вже визнала цей вид діяльності.

Це рішення стало актуальним після успішного використання дронів українськими військовими на полі бою, що спонукало британське командування переосмислити їхній потенціал.