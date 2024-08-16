Перемовини про припинення вогню у Газі, що проходять у Досі, були призупинені, але сторони планують зустрітися знову наступного тижня.

Про це пише Reuters.

Перемовини про припинення вогню у Газі, що проходять у Досі, були призупинені, але переговорники планують зустрітися знову наступного тижня. США запропонували нову компромісну пропозицію для швидкого укладення мирної угоди, над якою посередники продовжать працювати.

Представники Ізраїлю повертаються додому, а прем’єр-міністр Нетаньягу зустрінеться з держсекретарем США Блінкеном у понеділок.

Reuters повідомляє, що між Ізраїлем та ХАМАСом існують суттєві розбіжності, незважаючи на певний прогрес у наближенні позицій. Ізраїль вимагає знищення ХАМАСу для досягнення миру, тоді як ХАМАС наполягає на постійному, а не тимчасовому припиненні вогню.

Крім того, не досягнуто компромісу щодо кількості палестинських в’язнів, які можуть бути звільнені в обмін на ізраїльських заручників, а також щодо контролю за кордоном між Газою та Єгиптом і вільного пересування палестинців у Газі.