У Будапешті пройшли переговори між міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто у форматі тет-а-тет.

Про це повідомили у МЗС України.

Зазначається, візит до Угорщини є частиною першого регіонального турне новопризначеного міністра закордонних справ, метою якого є встановлення прагматичної та передбачуваної політики добросусідства, а також просування до стратегічної мети членства України в ЄС і НАТО.

Сійярто, своєю чергою, відмітив, що його країна перебуває в глобальній більшості щодо заклику до якнайшвидшого встановлення миру в Україні. У тому ж числі Будапешт бажає добросусідських відносин з Києвом.

“Побачимо, як далеко ми зайдемо сьогодні…”, — писав він.

У МЗС повідомили, зустріч тривала близько години, що вдвічі перевищило запланований час. Після завершення особистої зустрічі розпочалися переговори у розширеному форматі, до яких приєдналися делегації обох країн.