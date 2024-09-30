Про це повідомили у МЗС України.
Зазначається, візит до Угорщини є частиною першого регіонального турне новопризначеного міністра закордонних справ, метою якого є встановлення прагматичної та передбачуваної політики добросусідства, а також просування до стратегічної мети членства України в ЄС і НАТО.
Сійярто, своєю чергою, відмітив, що його країна перебуває в глобальній більшості щодо заклику до якнайшвидшого встановлення миру в Україні. У тому ж числі Будапешт бажає добросусідських відносин з Києвом.
“Побачимо, як далеко ми зайдемо сьогодні…”, — писав він.
У МЗС повідомили, зустріч тривала близько години, що вдвічі перевищило запланований час. Після завершення особистої зустрічі розпочалися переговори у розширеному форматі, до яких приєдналися делегації обох країн.
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