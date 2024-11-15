Телефонна розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з російським лідером Володимиром Путіним не наближає до досягнення справедливого миру.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Георгія Тихого.

“Німецька сторона повідомляла, що збирається говорити з Путіним. Але навіть якщо Канцлер ФРН не висловлював у розмові позицій, які йшли би врозріз із позицією України, самі по собі розмови з російським диктатором не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру”, – заявив він.

У відомстві зазначили, що Путін вже понад 20 років користується такими довгими, щоб досягати своєї мети, а сьогоднішня розмова лише дала диктатору “надію на ослаблення міжнародної ізоляції”.

Тихий також наголосив, що Україні потрібні конкретні та сильні дії, які змусять Путіна до миру, “а не вмовляння та спроби умиротворення”.