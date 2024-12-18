Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не перебуває у стані слабкості, попри складну ситуацію на фронті та ризики скорочення західної підтримки. Він підкреслив, що готовність до переговорів із Володимиром Путіним залежатиме від чітких умов і плану миру.

Про це повідомляє BMFTV.

“Ми не перебуваємо у стані слабкості, але й не можемо сказати, що володіємо абсолютною силою”, – наголосив Зеленський.

Він додав, що міжнародні партнери України мають визначитися зі своєю позицією щодо підтримки Києва. Також український лідер звернув увагу на відсутність гарантій щодо вступу України до НАТО та ЄС.

“Чи є ми в НАТО? Ми не знаємо. Чи будемо частиною ЄС? Так, у майбутньому, але коли саме?” – зазначив президент.

На його думку, вести переговори з Путіним без чітких міжнародних гарантій означало б дозволити Росії вирішувати долю інших держав регіону.

Американський політик Дональд Трамп, який здобув перемогу на президентських виборах у США, раніше заявляв, що здатен досягти припинення війни за 24 години. Однак Зеленський підкреслив, що Україна повинна залишатися ключовим учасником будь-яких переговорів.

“Жоден світовий лідер не має права вести переговори з Путіним без участі України. Це ми є жертвою агресії. Ніхто не може диктувати нам, як жити. Французи у Франції, італійці в Італії, американці у США мають свої права. Українці теж”, – заявив він.

Президент наголосив на тому, що спочатку треба створити модель, план дій чи план миру й лише після цього його можна буде запропонувати Путіну чи росіянам.

Зеленський висловив переконання, що майбутні рішення мають базуватися на суверенітеті України, і закликав міжнародну спільноту уникати дій, які можуть підірвати довіру українського народу.